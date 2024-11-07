İzmir\'de Mahsur Kalan Trekkingci 8 Saatlik Operasyonla Kurtarıldı

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trekking yapmak için dağlık alana giden ve sakatlandığı için mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için bölgeye giden itfaiye ekipleri harekete geçti. Mahsur kalan vatandaş, 8 saat süren film gibi operasyonun ardından kurtarılırken o anlar aksiyon kamerasına yansıdı.

Kemalpaşa İlçesi Mahmut Dağı'nda trekking yapan bir vatandaş, bacağının sakatlanması ve havanın kararması nedeniyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 8 saat süren zorlu bir çalışma ile vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı.

Vatandaş helikopter ile hastaneye sevk edilirken, kurtarma anları ekiplerin aksiyon kamerasına yansıdı. - İZMİR