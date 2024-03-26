İzmir'in Karabağlar ilçesinde marketinden ürün çaldığı iddiasıyla bir çifti evine kadar takip eden, tartıştığı adamı ve kadını tabancayla vuran market sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay 24 Mart saat 22.30 sıralarında Doğanay Mahallesi Zaim Ağa Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.D. (44) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ö.K. (41), Ordu Caddesi'nde bulunan bir marketten alışveriş yaptı. Marketten fazladan ürün aldığı iddiasıyla market sahibi M.A. (35) ise, iş yerini kapatarak çifti evlerine kadar takip etti. Burada A.D. ve Ö.K.'nin bulunduğu evin kapısını çalan market sahibi, kapıyı açan A.D. ile tartışmaya başladı. Evin içine girdiği öne sürülen M.A., yanında getirdiği tabancayla birlikte A.D. ve Ö.K.'ye ateş etti. A.D. sağ ve sol bacağından Ö.K. ise sol omzundan yaralanırken, market sahibi olayın ardından kaçtı.
Market sahibinin de hırsızlıktan suç kaydı çıktı
Olayın ardından kaçan market sahibi M.A., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde çiftin marketten alışveriş yaptıkları, daha sonradan da fazladan ürün alıp parasını vermediklerini düşündüğü için evlerine gittiği ve tartışma esnasında tabancayı ateşlediğini söylediği öğrenildi. Yapılan sorgulamada ise yaralılar A.D. ve Ö.K. ile birlikte, market sahibinin de hırsızlık ve birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen market sahibi M.A., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de market sahibi çifti takip edip vurdu, tutuklandı - Son Dakika
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