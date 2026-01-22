İzmir\'deki Meslek Fabrikasının tahliyesine mahkeme \'dur\' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan tarihi Meslek Fabrikası binasının mülkiyetinin Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçmesi sonrası başlayan tahliye sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, tahliye işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İzmir'in Konak ilçesi Halkapınar Mahallesi'nde mülkiyeti tartışma konusu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası binası için hukuk mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimiz ekim ayında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tescil işlemiyle tapusu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden (İZBB) alınarak Bayezid Baba Vakfı adına kaydedilen bina için Konak Kaymakamlığı tarafından tahliye tebligatı yapılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine Konak Kaymakamlığı, 2886 sayılı Kanun'un 75. maddesi uyarınca binanın 7 gün içerisinde tahliye edilmesini istedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, söz konusu tahliye işleminin hukuka aykırı olduğunu, taşınmazın vakıf yoluyla meydana gelmediğini ve belediye hizmet alanı olarak kamu yararına kullanıldığını ileri sürerek, yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açtı.

Mahkeme 1 ay süreyle durdurdu

Davayı inceleyen İzmir 5. İdare Mahkemesi, işlemin tahliyeye ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği gerekçesiyle davalı idarelerin savunması alınana kadar yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkeme tutanağında, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Konak Kaymakamlığı'na savunma yapmaları için 30 gün süre tanındığı belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetin devrine ilişkin daha önce açılan davaların sürdüğünü ve İzmir 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tapu tescil davasında ihtiyati tedbir kararı bulunduğunu savunmuştu. Belediye ekiplerinin binadaki faaliyetlerini sürdürdüğü, emniyet güçlerinin ise tahliye yazısına istinaden bölgedeki işlemlerine devam ettiği süreçte çıkan bu karar, tahliye işlemlerini savunma süreci tamamlanana kadar durdurmuş oldu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 30 günlük süre içinde yapacağı savunmanın ardından mahkeme, yürütmeyi durdurma talebi hakkında yeniden bir karar verecek. - İZMİR