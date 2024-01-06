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İzmir'de Mimarlık Fakültesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir'de Mimarlık Fakültesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan evde, İYTE Mimarlık Fakültesi öğrencisi Gökçe Bebeci'nin ölü bulunması üzerine şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı. Bebeci'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir\'de Mimarlık Fakültesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu
06.01.2024 - 23:39,
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İzmir'in Urla ilçesinde Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Zafer Caddesi'nde bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Mimarlık Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Gökçe Bebeci'den (25) bir süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açtı ve genç kızı hareketsiz bir halde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Belediye tabipleri tarafından yapılan incelemede ölümünün şüpheli bulunduğu raporlanan Gökçe Bebeci'nin cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeci'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Mimarlık Fakültesi öğrencisi genç kız evinde ölü bulundu - Son Dakika


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