İzmir'de motokurye genç virajı alamayarak bariyerlere çarptı - Son Dakika
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İzmir'de motokurye genç virajı alamayarak bariyerlere çarptı

İzmir\'de motokurye genç virajı alamayarak bariyerlere çarptı

İzmir'de 23 yaşındaki motokurye genç, seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Genç bariyerlere savrulurken, motosiklet de bariyerlere sürtünerek 750 metre mesafeye gitti. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin dün üniversiteden mezun olduğu ve motosikleti ise 1 hafta önce satın aldığı belirlendi.

25.05.2024 15:15
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İzmir'de 23 yaşındaki motokurye genç, şahsi motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Genç bariyerlere savrulurken, motosiklet de bariyerlere sürtünerek 750 metre mesafeye gitti. Olay yerinde ölen gencin dün üniversiteden mezun olduğu ve motosikleti ise 1 hafta önce satın aldığı öğrenildi.

Olay, Liman Caddesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak istikametinden Bornova yönüne 01 AOL 146 motosikletiyle seyir halinde olan Zeynel Bilgiç (23), virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilgiç bariyerlere savrulurken, motosiklet de bariyerlere sürtünerek 750 metre mesafeye gitti. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Üniversiteden dün mezun olmuş, motosikleti de 1 hafta önce almış

Kazayı duyan motokurye arkadaşlarının olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü Bilgiç'in de motokurye olarak çalıştığı, iş yerinden 2 gün izin aldığı öğrenildi. Ayrıca, gencin Ege Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden dün mezun olduğu ve motosikleti de 1 hafta önce satıl aldığı öğrenildi. Bilgiç'in sosyal medyasından yaptığı son paylaşımlarından birisinde, Ege Üniversitesi bahçesinden çektiği fotoğrafta "diploma alındı" notunu düştüğü görüldü.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Motosiklet, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de motokurye genç virajı alamayarak bariyerlere çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de motokurye genç virajı alamayarak bariyerlere çarptı - Son Dakika
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