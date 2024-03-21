İzmir'de Orman Arazilerini Satma Vaadiyle 50 Milyon Liralık Vurgun

İzmir'de orman arazilerini satma vaadi ile 50 milyon liralık vurgun
Bu da 'Ormanbank' vurgunu: 50 milyon toplamışlar
İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karıştığı belirlenen 4 dolandırıcı yakalandı. Dolandırıcıların vatandaşları kandırarak 50 milyon lira topladıkları tespit edildi.
Ödemiş Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ve çevre ilçelerde; halk arasında 'Ormanbank' olarak grubun; hazine arazisi satıp kiralama veya orman müdürlüklerinde sözde tanıdıkları vasıtasıyla orman ihalelerinden kar payı verme vaadi ile vatandaşlardan yüklü miktarda para topladıklarını tespit etti. Yürütülen çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen dolandırıcılar O.A., A.G., M.B. ve Ü.A., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
50 milyon lira toplamışlar
Öte yandan yapılan incelemelerde dolandırıcıların, çok sayıda vatandaştan 50 milyon lira para topladığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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