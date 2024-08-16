İzmir'de Orman Yangını: Evleri Küle Dönen Vatandaşlar Anlattı - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangını: Evleri Küle Dönen Vatandaşlar Anlattı

İzmir\'de Orman Yangını: Evleri Küle Dönen Vatandaşlar Anlattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında evleri küle dönen vatandaşlar yaşadıkları kabus gibi anları anlattı. Ormanlık alanda çok sayıda hayvan da telef olurken, yaşadığı ev küle dönen kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

16.08.2024 17:22
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında evleri küle dönen vatandaşlar yaşadıkları kabus gibi anları anlattı. Ormanlık alanda çok sayıda hayvan da telef olurken, yaşadığı ev küle dönen kadın gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangın, dün akşam 21.30 sıralarında Yamanlar Dağı Karatepe mevkiindeki ormanlık alanda başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, gün doğumuyla birlikte havadan müdahale de başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, yerleşim yerlerine de sıçrarken, bazı ev, iş yeri ve araçlar yangına teslim oldu.

Kabusu yaşadılar, evleri küle döndü

Yangının sıçradığı Onur Mahallesi'ndeki evleri küle dönen vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları ve mağduriyetlerini dile getirdiler. Yangında evi yanan vatandaşlardan Hüseyin Çetin, "Ben evde değildim, yangının büyüdüğünü öğrenince hanıma telefon ettim. 20 dakika sonra yeniden aradığımda telefona kimse cevap vermedi. Sonra buraya geldim ve evimin yandığını gördüm. Evde ziynet eşyalarımız ve bir miktar birikmiş paramız vardı; hepsi kül oldu. Evimiz de kullanılamayacak hale geldi" dedi. Evi yanan başka bir vatandaş Azime Doğu ise, "Alevler aniden geldi ve evimde hiçbir şeyi, hiçbir eşyayı kurtaramadım. Çatı tutuşunca alevler eve girdi. Zaten evde tek yaşıyordum, panikle kendimi dışarı attım. Evim gitti, çok mağdurum" açıklamasında bulundu.

Yavrularıyla beraber telef oldu

Onur Mahallesi'nde yanan alanda mahsur kalan bir köpek, iki yavrusuyla beraber telef oldu. Çevrede evi bulunan bir kadın ise evinin yanması sonucu gözyaşlarını tutamadı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Orman Yangını: Evleri Küle Dönen Vatandaşlar Anlattı - Son Dakika

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