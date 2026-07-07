İzmir'de Orman Yangınları: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de Orman Yangınları: İki Şüpheli Gözaltında

İzmir\'de Orman Yangınları: İki Şüpheli Gözaltında
07.07.2026 18:27
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İzmir'deki orman yangınlarıyla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı; yangınlara kıvılcımlar neden oldu.

İzmir'in Bornova ve Buca ilçelerindeki orman yangınlarıyla ilgili yürütülen soruşturmada, yangınlara sebebiyet verdikleri belirlenen 2 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bornova ilçesi Yaka Mahallesi Musluk mevkiinde dün saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Ekiplerin havadan ile karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm orman ile yaklaşık 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü. Yapılan incelemelerde, bir arsada demir kesme makinesiyle çalışma yapılması sonucu, makineden sıçrayan kıvılcımlarla kuru otların tutuştuğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince tapulu parselde çalışma yapan Z.K., gözaltına alındı. Şüpheli, hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca yasal işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Balyozdan çıkan kıvılcım yangın çıkardı

Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkiinde dün saat 12.00 sıralarında çıkan ve yine havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında ise 6 dönüm orman ve 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü. Yangının çıkış noktasına yönelik yapılan araştırmada, orman sınırındaki hobi bahçesinin sahibi Ö.B.'nin arazisinde balyozla çalıştığı esnada çıkan kıvılcımın kuru otları alevlendirdiği tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ö.B.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Orman Yangınları: İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

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