İzmir\'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Zeytinlikleri Tehdit Etti

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Karaot Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın tamamen söndürüldü.

Torbalı ilçesine bağlı Karaot Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın zeytinlik alanlara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Karaot ve Karakızlar Mahallesi sınırlarında bulunan yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alan, yangından zarar gördü. İzmir Büyükşehir Belediyesince mahallelere verile yangın tankerleriyle köylüler tarafından yangına ilk müdahalede bulunulurken; karadan itfaiye ekipleri, havadan helikopter destekli söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saat sürdü. Yangın tamamen söndürüldü. Binden fazla zeytin ağacı zarar gördü. Karakızlar Mahalle Muhtarı Niyazi Soytürk, "Karaot sınırları içerisinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yaklaşık 100 dönüm alanda yüzlerce zeytin ağacı zarar gördü. Çok şükür yangını ormana sıçramadan söndürdük. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR