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İzmir'de oto tamirci dükkanında yangın

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto tamirci dükkanında yangın çıktı. Yanan iş yerinden çıkan dumanlar ilçenin bir çok noktasından görüldü.

Yangın saat 11.45 sıralarında ilçede bulunan Bayraklı Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamircisinde meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen olmadığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.