İzmir\'de otomobil hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı

İzmir'de otomobil hırsızlığına karışan ve 7 farklı suçtan toplam 94 yıl 2 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Olay geçtiğimiz Pazar günü Konak ilçesinde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Konak bölgesinden çalındığı tespit edilen araç ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan 3 şüpheliden S.B. ve T.G., yakalanarak işlemleri için adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.
Öte yandan olayın asıl firari şüphelisi U.H.Y.'nin, geçtiğimiz Pazartesi günü Buca bölgesinde çalınan bir başka otomobil hırsızlığına da karıştığı tespit edildi. Buca bölgesinden çalınan otomobil, Asayiş Şube Oto Hırsızlığı ve Buca İlçe ekiplerince Konak Çukur mahalle bölgesinde görüldü. Daha sonra şüpheliler A.E, S.G ve B.D., araç başında yakalandı. Aracın sahibine teslim edildiği belirtildi.
94 yıl 2 ay 25 gün kesilmiş hapis cezası ile aranıyordu
Devam eden çalışmalar kapsamında her 2 aracın asıl şüphelisinin bu bölgede olacağının düşünülmesi üzerine, U.H.Y isimli şüpheli kovalamaca sonucu metruk bina içerisinde yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin 7 farklı suçtan toplam 94 Yıl 2 Ay 25 gün kesilmiş hapis cezası ile arandığı anlaşıldı. Yakalanan şüpheliler gerekli işlemler için adliyeye sevk edildi. - İZMİR
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