İzmir'de Pazar Yerinde Silahlı Kavga: 3 Tutuklama

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İzmir'de pazar yerinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde pazarcılar arasında çıkan kavgada gözaltına alınan 9 şüpheli şahıstan 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; 9 Şubat Pazar günü Bornova ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Çamdibi Kapalı Pazaryeri'nde silahlı yaralama olayı meydana geldi. Kavganın nedeninin pazaryeri içerisinde bulunan tezgah sahiplenme hususundan kaynaklandığı belirlendi. Olaya karışan M.A ve A.B sağ bacak, M.A sağ karın bölgesi ve sağ bacak, Y.A sağ bacak ve sol kasık, K.B sağ ayak bölgesinden vurularak yaralandı. Karşı taraf olduğu belirtilen C.V boyun F.V ise sol kalça kısmından kesici alet ile yaralandı. Çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan şüpheli şahıslar tedavilerinin yapılması için bölgedeki hastanelere sevk edildi. Tedavilerinin ardından emniyete sevk edilen 7 şahıstan 3'ü tutuklandı, 1 kişi ev hapsi cezası aldı. Olayın içerisinde bulunan 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Ayrıca tarafların pazar tezgahları da geçici süreliğine kapatıldı.