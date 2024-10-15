İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM/ISTH Şube Müdürlüğü'nce PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütüne üye oldukları belirlenen Suriye uyruklu 3 şüpheli yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne üye, Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs tespit etti. Şüpheliler, bu sabah saat 07.00'de eş zamanlı olarak İzmir ili genelinde icra edilen operasyon sonucu yakalandı. Şahıslarla ilgili adli işlemlere başlandı. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de PKK/KCK Üyesi 3 Suriye Uyruklu Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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