İzmir\'de PKK ve DEAŞ propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

İzmir'de, iş yeri ve otobüs durağına yazılar yazarak PKK propagandası yapan iki kişi ile DEAŞ propagandası yapan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, iş yeri ve otobüs durağına yazılar yazarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen iki kişi polis tarafından yakalandı.

Öte yandan İzmir polisi, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelikte çalışmalar yürüttü. Yürütülen çalışmalar çereçvesinde, DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 4 şüphelenin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR