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İzmir'de PKK ve DEAŞ propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'de PKK ve DEAŞ propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar sonucunda, iş yeri ve otobüs durağına yazılar yazarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 kişi ile DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri devam etmektedir.

İzmir\'de PKK ve DEAŞ propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı
05.01.2024 - 10:56,  Güncelleme: 10:57
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İzmir'de, iş yeri ve otobüs durağına yazılar yazarak PKK propagandası yapan iki kişi ile DEAŞ propagandası yapan iki kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, iş yeri ve otobüs durağına yazılar yazarak PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen iki kişi polis tarafından yakalandı.

Öte yandan İzmir polisi, DEAŞ terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelikte çalışmalar yürüttü. Yürütülen çalışmalar çereçvesinde, DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Toplamda 4 şüphelenin işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de PKK ve DEAŞ propagandası yapan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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