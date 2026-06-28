Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi
28.06.2026 14:34  Güncelleme: 14:37
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İzmir'de inşaat ve imar usulsüzlükleri iddialarına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında 25 kişi gözaltına alınmıştı.

İzmir'de inşaat ve imar usulsüzlükleri iddialarına yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında, aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma dosyası kapsamında alınan MASAK hesap hareketleri, ilk dalga operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden birinin etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler, HTS kayıtları, tanık beyanları, bilirkişi raporları, kolluk tutanakları, kamera kayıtları, müşteki müteahhitlerin beyanları, mali analiz raporu, imar dosyaları, müfettiş raporları, müştekinin savcılığa verdiği ses kayıtları ve kamera kayıtları dikkate alınarak bu operasyon için düğmeye basıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin rüşvet, irtikap ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçlarını örgütlü şekilde işledikleri yönünde kuvvetli suç şüphesine dayanan somut delillerin bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra önceki gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı operasyon çerçevesinde gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi M.Y. ise emniyetteki ifadesinin ardından dün serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında bulunduğu 3 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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