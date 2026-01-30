Kemalpaşa'da menfeze sıkışan aracı kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Kemalpaşa'da menfeze sıkışan aracı kurtarma çalışmaları sürüyor

30.01.2026 18:16  Güncelleme: 18:25
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dört araç İncepınar Deresi'ne sürüklendi. Ekipler, menfezde sıkışan bir aracı kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekipler. menfezde sıkışan araçlardan birini çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de dün gece şiddetini artıran ve kısa sürede etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. En yoğun yağış Buca'da görülürken, Konak, Bornova ve Kemalpaşa'da da sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1,5 saat içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 80 kilogram, İzmir genelinde ise ortalama 45 kilogram yağış düştü. Kemalpaşa Ulucak'ta taşkın sırasında İncepınar Deresi'ne sürüklenen dört araçtan üçü menfezin diğer ucundan çıkmayı başarırken, bir araç menfez içerisinde sıkışarak kaldı. Geceden sabaha kadar süren çalışmalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ile Kemalpaşa Belediyesi ekipleri koordineli şekilde görev yaptı. Sıkışan aracı çıkarmak için ilk etapta halatla çekme yöntemi denendi ancak yoğun sıkışma nedeniyle halatların koptuğu öğrenildi. Bunun üzerine vinç çağrıldı.

Yağmur beklentisinin devam etmesi ve pazar günü için yoğun yağış uyarısı yapılması nedeniyle ekipler, menfezde sıkışan aracı parçalarını sökerek çıkarmaya çalışıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Acil Durum, Kemalpaşa, 3. Sayfa, Ulaşım, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
