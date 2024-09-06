İzmir'deki Eletrik Kazası Davası Başladı - Son Dakika
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İzmir'deki Eletrik Kazası Davası Başladı

İzmir\'deki Eletrik Kazası Davası Başladı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağışın etkili olduğu günde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüyle ilgili davanın ikinci gününde tutuksuz yargılananların savunmaları alınmaya başlandı.

06.09.2024 14:57
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağışın etkili olduğu günde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın ölümüyle ilgili, 13'ü tutuklu 42 sanıklı davanın ikinci gününde tutuksuz yargılananların savunmaları alınmaya başlandı.

Konak ilçesi Alsancak semtinde, 12 Temmuz günü sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 13 kişinin tutuklu bulunduğu, 42 sanıklı davanın ikinci celsesi, bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Yargılanan sanık sayısının fazlalığı sebebiyle ilk günkü mahkemede 13 tutuklu sanığın ifadeleri alındı. 11 saat süren duruşmanın ardından bugün ise tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları dinlenmeye başlandı.

"Keşke ben oradan geçseydim"

Meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerden İnanç Öktemay'ın annesi Nevin Öktemay, "Keşke oradan ben geçseydim de ben ölseydim. Hepsinden şikayetçiyim. Benim bir oğlum vardı gitti. Getirsinler benim oğlumu. Hepsinden şikayetçiyim. Ben anayım. Davaya katılmak istiyorum" dedi. Baba Yalçın Öktemay ise "Her şeyini yaktılar yavrumun. Şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" dedi.

Kelepçe tepkisi

Mahkeme salonuna tutuklu sanıkların kelepçeli olarak girmesine ise avukatlar tepki gösterdi. Sanık avukatları "Mahkeme salonuna elleri bağlı olarak getirilemezler. Siz suçluluğu kesin olmayan yakınınızı bu halde görmek ister misiniz?" diye tepki gösterdi.

İZSU'nun geçmiş dönem Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise mahkemeye SEGBİS ile bağlandı.

Mahkeme heyetinin bugün mütalaa ve ara kararını açıklaması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Eletrik Kazası Davası Başladı - Son Dakika

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