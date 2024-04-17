İzmir\'de Sanayi Esnafının Yol Vermeme Kavgası Kanlı Bitti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sanayi esnafının yol verme kavgasında şahsın 8 kez bıçakladığı kişiye ağabeyi de tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan adamın yaşam mücadelesi sürerken, saldırgan iki kardeşin ellerinde bıçak ve silahla koşturdukları anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam Karabağlar Sanayi Sitesi 5908. Sokak'ta meydana geldi. Sanayide esnaf olan Aslan İ. (46) ile Aykut A. (31) ve kardeşi Hüseyin A. (22) arasında araçla yol verme tartışması çıktı. Olayın büyümesi üzerine Hüseyin A. yanındaki bıçakla Aslan İ.'yi karın bölgesinden 8 kez bıçaklarken, ağabeyi Aykut A. ise tabancayla yaralıya ateş etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Mermilerin isabet etmediği ancak aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Aslan İ., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Hüseyin A.'nın elindeki bıçakla koşturduğu, arkasından gelen ağabeyi Aykut A.'nın da silahla koşturduğu anlar yer aldı. - İZMİR