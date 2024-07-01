İzmir'de Sanayi Tipi Tüp Patlaması: 5 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Sanayi Tipi Tüp Patlaması: 5 Ölü, 63 Yaralı

İzmir\'de Sanayi Tipi Tüp Patlaması: 5 Ölü, 63 Yaralı

İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen sanayi tipi tüp patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Patlamadan yaralı olarak kurtulan Ali Kıcık, namaz kılarken patlamaya yakalandığını anlattı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri sürüyor. Patlamayla ilgili gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor.

01.07.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı sanayi tipi tüp patlamasından yaralı olarak kurtulan Ali Kıcık, namaz kılarken patlamaya yakalandığını anlattı. 2 yaşındaki oğluyla beraber yaralanan ve hamile eşi de hastanede denetim altında tutulan Kıcık, "Oturma odasında namaz kılıyorduk. Biz başta bomba sandık. Oğlumu kurtarırken camların arasından kolumdan ve başımdan yaralandım. Eşim hamile, o da hastanede gözetim altında" dedi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir iş yerinde sanayi tipi tüp patlamış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların büyük kısmı taburcu edilirken, bazı yaralıların hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

Patlamanın yaşandığı iş yerinin karşısında dairesi bulunan Ali Kıcık (34) da dehşet anlarını anlattı. O sırada oturma odasında namaz kıldığını anlatan Kıcık, patlamayı ilk başta bomba sandıklarını söyledi.

"Oğlum camların arasında kaldı, onu kurtardım"

2 yaşındaki oğlunun patlama sonrası camların altından kaldığını ve onu kurtarmak isterken kendisinin de yaralandığını aktaran Ali Kıcık, "Oturma odasında öğle namazını kıldık oğullarımla beraber. Namaz kılmamız bitti, selam verdim. Patlama sesi geldi ve içeriye camlar girdi. Sonra oğlum camların arasında kaldı, onu kurtarmaya çalıştım. Ellerim falan kesildi. Başı falan kanıyordu, tampon yaptım daha sonra da hastaneye götürdük. Ben de hem ellerimden hem başımdan yaralandım. Diğer 4 yaşımdaki oğlumda çok şükür bir şey yok" dedi.

"Eşim hamile, hastanede gözetim altında"

Hamile olan eşinin de hastanede denetim altında tutulduğunu ifade eden Ali Kıcık, "2 yaşındaki çocuğumu plastik cerrahiye sevk ettiler. Biz bomba sandık yani. O kadar etkiliydi ki bomba eylemi falan sandık. Binanın 2. katındaydım, bizim binada da hasar var" ifadelerine yer verdi.

"Bu kadar büyük tüp patlamasını ne duyduk ne gördük"

Patlamada evi ve aracı hasar gören Haydar Saray da, "Ben normalde şu karşı bina oturuyordum. Orada benim salon camı da patladı bu basınçla. Ben dışarı baktığımda o anda, toz dumandı, mahşer yeri gibiydi her taraf. Arabanın üstüne duvar yıkılmıştı. Yaralılara müdahale ettik ama çok kötüydü. Cam kırıkları her tarafı kesmiş insanların. Bu kadar büyük bir tüp patlamasını duymadık da görmedik de" dedi.

Öte yandan, patlama sonrası gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ve iş yerinin tüpünü değiştiren M.K.'nin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, patlamadan ölenlerin bazılarının bugün toprağa verilmesi bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Torbalı, İzmir, İzmir, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Sanayi Tipi Tüp Patlaması: 5 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokatif paylaşımlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
21:13 Çağlar Söyüncü Fenerbahçe’de kaldı İşte bonservisine ödenen rakam Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'de kaldı! İşte bonservisine ödenen rakam
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:53:07. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Sanayi Tipi Tüp Patlaması: 5 Ölü, 63 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement