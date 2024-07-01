İzmir\'de Sanayi Tipi Tüp Patlaması: 5 Ölü, 63 Yaralı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı sanayi tipi tüp patlamasından yaralı olarak kurtulan Ali Kıcık, namaz kılarken patlamaya yakalandığını anlattı. 2 yaşındaki oğluyla beraber yaralanan ve hamile eşi de hastanede denetim altında tutulan Kıcık, "Oturma odasında namaz kılıyorduk. Biz başta bomba sandık. Oğlumu kurtarırken camların arasından kolumdan ve başımdan yaralandım. Eşim hamile, o da hastanede gözetim altında" dedi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde bir iş yerinde sanayi tipi tüp patlamış, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Yaralıların büyük kısmı taburcu edilirken, bazı yaralıların hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

Patlamanın yaşandığı iş yerinin karşısında dairesi bulunan Ali Kıcık (34) da dehşet anlarını anlattı. O sırada oturma odasında namaz kıldığını anlatan Kıcık, patlamayı ilk başta bomba sandıklarını söyledi.

"Oğlum camların arasında kaldı, onu kurtardım"

2 yaşındaki oğlunun patlama sonrası camların altından kaldığını ve onu kurtarmak isterken kendisinin de yaralandığını aktaran Ali Kıcık, "Oturma odasında öğle namazını kıldık oğullarımla beraber. Namaz kılmamız bitti, selam verdim. Patlama sesi geldi ve içeriye camlar girdi. Sonra oğlum camların arasında kaldı, onu kurtarmaya çalıştım. Ellerim falan kesildi. Başı falan kanıyordu, tampon yaptım daha sonra da hastaneye götürdük. Ben de hem ellerimden hem başımdan yaralandım. Diğer 4 yaşımdaki oğlumda çok şükür bir şey yok" dedi.

"Eşim hamile, hastanede gözetim altında"

Hamile olan eşinin de hastanede denetim altında tutulduğunu ifade eden Ali Kıcık, "2 yaşındaki çocuğumu plastik cerrahiye sevk ettiler. Biz bomba sandık yani. O kadar etkiliydi ki bomba eylemi falan sandık. Binanın 2. katındaydım, bizim binada da hasar var" ifadelerine yer verdi.

"Bu kadar büyük tüp patlamasını ne duyduk ne gördük"

Patlamada evi ve aracı hasar gören Haydar Saray da, "Ben normalde şu karşı bina oturuyordum. Orada benim salon camı da patladı bu basınçla. Ben dışarı baktığımda o anda, toz dumandı, mahşer yeri gibiydi her taraf. Arabanın üstüne duvar yıkılmıştı. Yaralılara müdahale ettik ama çok kötüydü. Cam kırıkları her tarafı kesmiş insanların. Bu kadar büyük bir tüp patlamasını duymadık da görmedik de" dedi.

Öte yandan, patlama sonrası gözaltına alınan lokanta sahibi G.K. ve iş yerinin tüpünü değiştiren M.K.'nin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, patlamadan ölenlerin bazılarının bugün toprağa verilmesi bekleniyor. - İZMİR