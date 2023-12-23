 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Irak'ta şehit düşen askerin ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Irak'ta şehit düşen askerin ailesine şehadet haberi verildi

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen 6 askerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, İzmir'de yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken, cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi.

Irak\'ta şehit düşen askerin ailesine şehadet haberi verildi
23.12.2023 - 02:17,
Abone Ol

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda şehit düşen 6 askerden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, İzmir'de yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyinde yaşanan saldırı ve sonrasında sağlanan çatışmada 6 askerin şehit olduğu açıklandı. Hain saldırıda şehit düşen, Afyonkarahisar-Sinanpaşa İlçesi Güney Beldesi Çalışlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı/ Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın şehadet haberi, şehidin İzmir Buca ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehit Ramazan Günay'ın şehadet haberinin annesi Firdes Günay ve babası Ahmet Günay'a verilme anında, adreste sağlık görevlileri de bulundu.

Acı haberi alan aile bireyleri yasa bürünürken, şehidin cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Piyade, İzmir, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irak'ta şehit düşen askerin ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 03:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Irak'ta şehit düşen askerin ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement