İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gençle ilgili tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gençle ilgili tutuklama

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gençle ilgili tutuklama

İzmir'in Buca ilçesinde, silahlı saldırı sonucu öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Demir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı. Baba, emniyetteki ifadesinde Demir'i tanımadığını ve yaşını öğrenince üzüldüğünü söyledi.

15.03.2024 02:43  Güncelleme: 02:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Yusuf Demir'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden baba ve oğul tutuklandı; amca ise adli kontrolle serbest kaldı. Cinayet şüphelisi babanın emniyetteki ifadesinde ise, Yusuf Demir'i önceden tanımadığını; lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, salı günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demir (17) sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Demir'e tabancayla ateş açıldı. Kafasına mermi isabet eden genç kanlar içerisinde yere yığılırken, araç olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir vatandaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle otomobili ve içerisinde olduklarını belirledikleri H.T., Ö.T. ve H.B.T., isimli şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Yaşını öğrenince çok üzülmüş

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada gençlerle karşılaştıkları, bu kişileri tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Şüphelilerden H.T.'nin ifadesinde Yusuf Demir'i önceden tanımadığını, lise öğrencisi olduğunu ve yaşını öğrenince çok üzüldüğünü belirtip, doldur boşalt yaparken tabancanın kazayla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

2 tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B.T. ile babası H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, amca Ö.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yusuf Demir, İzmir, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gençle ilgili tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Erzincan'ın Tercan ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı
    02:39 Erzincan'ın Tercan ilçesinde trafik kazası: 7 yaralı

    Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Çadırkaya beldesi girişinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Kazada, 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

  • Kontrolden Çıkan Kamyonet Elektrik Direklerine Çarptı
    01:56 Kontrolden Çıkan Kamyonet Elektrik Direklerine Çarptı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü bir kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, olayı duyan vatandaşlar yetkililere bildirdi. Elektrik direklerinin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • Maltepe'de korkutan iş yeri yangını
    01:51 Maltepe'de korkutan iş yeri yangını

    Maltepe'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın, Zümrütevler Mahallesi'nde saat 22.00 sularında meydana geldi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti ve kısa sürede söndürdü. Polis ekipleri de güvenlik tedbirleri aldı. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları yapıldı.

  • Kocaeli'de 7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu
    01:43 Kocaeli'de 7 katlı apartmanda yangın: Daire alevlere teslim oldu

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • 'Eros' isimli kediyle ilgili davadan çıkan karara tepki
    01:07 'Eros' isimli kediyle ilgili davadan çıkan karara tepki

    İstanbul'da öldürülen Eros isimli kedinin davasında sanığa verilen hapis cezasının indirilmesi ve serbest bırakılma kararı hayvanseverlerin tepkisine neden oldu. Hayvan hakları savunucuları basın açıklaması yaparak adaletin sağlanmasını istedi.

  • Gebze'de 7 Katlı Apartmanın 5. Katındaki Boş Dairede Yangın Çıktı
    01:04 Gebze'de 7 Katlı Apartmanın 5. Katındaki Boş Dairede Yangın Çıktı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki boş bir dairede bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında yaralanan veya dumandan etkilenen olmazken, dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Adana'da kesilen 700 kilogram at ve eşek eti Sakarya'da yakalandı
    00:55 Adana'da kesilen 700 kilogram at ve eşek eti Sakarya'da yakalandı

    Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin 3 şüpheli yakalanırken şüphelilerden birinin 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Piyasaya sürülmeden ele geçirilen 700 kilogram et, İlçe Tarım Müdürlüğünce alınan numunelerin incelenmesi neticesinde 'tek tırnaklı hayvan eti' olduğu tespit edilerek imha edildi.

  • Adana'da Kesilen At ve Eşek Eti Sakarya'da Yakalandı
    00:27 Adana'da Kesilen At ve Eşek Eti Sakarya'da Yakalandı

    Ramazan ayı öncesinde Adana'da kesimi yapılan 700 kilogram at ve eşek eti, Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce evcil hayvanı kasten öldürmek suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen etlerin incelenmesi sonucunda tek tırnaklı hayvan eti olduğu tespit edilerek imha edildi.

  • Ataşehir'de aşırı yüklü kamyonet elektrik direklerini devirdi
    00:19 Ataşehir'de aşırı yüklü kamyonet elektrik direklerini devirdi

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü kamyonet, sürücüsünün kontrolünü kaybederek elektrik kablolarına takıldı ve 6 elektrik direğini devirdi. Sürücü olay yerinden kaçarken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Devrilen direklerin onarım çalışmaları başlatıldı ve sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

  • Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
    00:01 Karabük'te kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

    Karabük'ün Cumhuriyet Mahallesi Şahintepesi mevkisinde bulunan bir kıraathaneye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda kıraathanede bulunan B.T. hafif şekilde yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı ambulansta tedavi edildi. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.


00:42 Akaryakıta çifte zam Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı Akaryakıta çifte zam! Gece yarısından itibaren pompaya yansıdı
23:39 Angola’da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü Angola'da büyücü olmadıklarını kanıtlamak için gizemli sıvı içen 50 kişi öldü
23:35 Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı Türkiye ve Irak arasında güvenlik görüşmelerinin sonuç bildirisi yayınlandı: Terör örgütü PKK artık iki ülkenin de düşmanı
23:16 Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderiyoruz İşte UEFA ülke puanında son durum Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderiyoruz! İşte UEFA ülke puanında son durum
22:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
00:41 Maç biter bitmez paylaştılar TFF’den Fenerbahçe’ye tebrik mesajı Maç biter bitmez paylaştılar! TFF'den Fenerbahçe'ye tebrik mesajı
23:45 Totem yapmakta haksız değilmiş Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi Totem yapmakta haksız değilmiş! Ali Koç maça gitti, Fenerbahçe yenildi
23:08 Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje Saadet Partili adaydan SMA hastalarına umut olacak proje
23:07 Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup’ta finalde Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, EuroCup'ta finalde
22:32 Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
22:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı’nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nda duyurdu: Her büyük şehre 1 şehir hastanesi
21:08 Cem Yılmaz’a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal Cem Yılmaz'a içkili paylaşımı soruldu, verdiği tepki de hareketi kadar skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2024 03:56:34. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gençle ilgili tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement