İzmir\'de Suç Örgütüne Operasyon

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İzmir'de jandarma ekipleri tarafından bir suç örgütüne yapılan operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde tehdit yoluyla haksız kazanç sağlayan ve nitelikli yağma suçları işleyen suç örgütünü belirledi. Yapılan çalışmaların ardından ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 tutuklama

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Firari 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi. - İZMİR