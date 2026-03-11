İzmir'de Taksi Şoförü Cinayeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de Taksi Şoförü Cinayeti

İzmir\'de Taksi Şoförü Cinayeti
11.03.2026 15:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de taksi şoförü Deniz Örer, müşterisi tarafından vurularak öldürüldü; cenazesi törenle defnedildi.

İzmir'in Konak ilçesinde aracına aldığı yolcu tarafından silahla vurularak öldürülen taksi şoförü Deniz Örer, meslektaşlarının katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Cinayet anına ilişkin görüntüleri izlediğini belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, olayın ücret tartışmasından kaynaklanmadığını açıkladı.

Taksi şoförü Deniz Örer'in (52) cenazesi, meslektaşlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Bayraklı ilçesindeki Fevzipaşa Camisi'ne getirildi. Törene, Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen oğlu Berke Örer, eşi Ayşe Örer, kardeşi Engin Örer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ile çok sayıda taksici katıldı. Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Bucaspor atkısı konulan Örer, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan tutuklanan şüpheli D. M.'nin (24) tekstil işçisi olduğu ve olay günü eski iş yerine çantasını almaya gittiği öğrenildi.

Cenaze töreninde açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini ve olayın bir ücret tartışması olmadığını ifade etti. Özkan, "Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla soruşturmanın selameti açısından görüntünün paylaşılması istenmedi. Katil, araca müşteri gibi biniyor. Az ileride bir sokağa uğrayıp valizini alacağını söylüyor. Karşıyaka yönüne taksinin tahminen ne kadar yazacağını soruyor. Şoförümüz 600-700 lira civarı tutacağını söylüyor. Şüpheli bin lirasının olduğunu belirterek yetip yetmeyeceğini soruyor. Arkadaşımız da yeteceğini söylüyor. Kısa süre sonra şüpheli taksiyi sokak içerisine yönlendiriyor ve çantasını alıp geleceğini belirterek aracı durduruyor." dedi.

Tek el ateşle vurdu

Şoför ile saldırgan arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını vurgulayan Özkan, "Şüpheli araçtan iniyor. Arabanın arkasına dolaşıp telefon görüşmesi yapıyor. Bir ara şoför kardeşimize bagajın açık olup olmadığını soruyor. Bagajı açıp kapatıyor ve içine bir şey koymuş gibi yapıyor. Daha sonra aracın sol kapısının önüne çaprazına gelerek tek el ateş ediyor. Olaydan sonra taksiye bir kadın arkadaşını alıyor ve dolaşıyor. Daha sonra polis tarafından yakalanıyor. Oda olarak bu davaya taraf olacağız ve şüphelinin en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Taksi Şoförü Cinayeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

15:20
İstanbul’da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
15:10
Taliban’dan dünyayı ayağa kaldıran karar
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar
15:10
İran’dan ABD’ye büyük darbe İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
İran'dan ABD'ye büyük darbe! İsrail basınının attığı manşeti görmeniz lazım
15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:56
İspanya, İsrail’deki Büyükelçisini geri çekti
İspanya, İsrail'deki Büyükelçisini geri çekti
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:30:42. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'de Taksi Şoförü Cinayeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.