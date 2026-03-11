İzmir\'de Taksi Şoförü Cinayeti

İzmir'in Konak ilçesinde aracına aldığı yolcu tarafından silahla vurularak öldürülen taksi şoförü Deniz Örer, meslektaşlarının katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Cinayet anına ilişkin görüntüleri izlediğini belirten İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, olayın ücret tartışmasından kaynaklanmadığını açıkladı.

Taksi şoförü Deniz Örer'in (52) cenazesi, meslektaşlarının oluşturduğu konvoy eşliğinde Bayraklı ilçesindeki Fevzipaşa Camisi'ne getirildi. Törene, Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de forma giyen oğlu Berke Örer, eşi Ayşe Örer, kardeşi Engin Örer, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ile çok sayıda taksici katıldı. Tabutunun üzerine Türk bayrağı ve Bucaspor atkısı konulan Örer, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi. Öte yandan tutuklanan şüpheli D. M.'nin (24) tekstil işçisi olduğu ve olay günü eski iş yerine çantasını almaya gittiği öğrenildi.

Cenaze töreninde açıklama yapan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, cinayet anına ait güvenlik kamerası görüntülerini izlediğini ve olayın bir ücret tartışması olmadığını ifade etti. Özkan, "Emniyet ve Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla soruşturmanın selameti açısından görüntünün paylaşılması istenmedi. Katil, araca müşteri gibi biniyor. Az ileride bir sokağa uğrayıp valizini alacağını söylüyor. Karşıyaka yönüne taksinin tahminen ne kadar yazacağını soruyor. Şoförümüz 600-700 lira civarı tutacağını söylüyor. Şüpheli bin lirasının olduğunu belirterek yetip yetmeyeceğini soruyor. Arkadaşımız da yeteceğini söylüyor. Kısa süre sonra şüpheli taksiyi sokak içerisine yönlendiriyor ve çantasını alıp geleceğini belirterek aracı durduruyor." dedi.

Tek el ateşle vurdu

Şoför ile saldırgan arasında herhangi bir tartışma yaşanmadığını vurgulayan Özkan, "Şüpheli araçtan iniyor. Arabanın arkasına dolaşıp telefon görüşmesi yapıyor. Bir ara şoför kardeşimize bagajın açık olup olmadığını soruyor. Bagajı açıp kapatıyor ve içine bir şey koymuş gibi yapıyor. Daha sonra aracın sol kapısının önüne çaprazına gelerek tek el ateş ediyor. Olaydan sonra taksiye bir kadın arkadaşını alıyor ve dolaşıyor. Daha sonra polis tarafından yakalanıyor. Oda olarak bu davaya taraf olacağız ve şüphelinin en ağır cezayı alması için süreci takip edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR