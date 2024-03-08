İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de taksici cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını aydınlatmak amacıyla operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, 12 ayrı motosiklet hırsızlığı gerçekleştiren ve hakkında 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, polis memuru olan eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen Mervegül Bayer'in cenazesi, kadınlar tarafından taşındı. Olayın ardından intihar eden polis memuru Mustafa Yıldır'ın cenazesi ise bugün defnedilecek.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 4 operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 90 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Esenyurt'ta bulunan Bahçeşehir Mobilyacılar Çarşısı'nda bir işyerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından okullarda siber suçların önlenmesi ve zararların en aza indirgenmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Fatih Anadolu Lisesi ve Halil Tuna İlkokulu'nda 330 öğrenci ve 10 öğretmene güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, sosyal medya bağımlılığı ve yasa dışı bahis teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Ardahan'da Jandarma ekipleri tarafından aranan kasten öldürme suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan T.K isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
İstanbul Ataşehir'de yaşayan M.A, evine döndüğünde eşini hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede, 3 çocuk annesi Rukiye A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde yaşanan aile içi tartışmada, yeğenini korumak için tüfekle ateş açan M.A.G. tutuklandı. Olayda yaralanan S.Ş'nin tedavisi ise devam ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde Balçık kavşağında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün durumu ciddiyetini koruyor. Trafik ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sakarya'da Adapazarı-Kaynarca D-020 duble yolunda, ters yönden giden bir hafif ticari araç sürücüsü, kendi ve diğer sürücülerin canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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