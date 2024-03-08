İzmir'de taksici cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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İzmir'de taksici cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı davada karar çıktı.

08.03.2024 12:59
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İzmir'de, taksici Oğuz Erge'yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık Delil Aysal, ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

İzmir, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de taksici cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de taksici cinayeti davasında sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
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