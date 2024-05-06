İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Milyon 500 Bin TL Değerinde Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Milyon 500 Bin TL Değerinde Eserler Ele Geçirildi

İzmir\'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Milyon 500 Bin TL Değerinde Eserler Ele Geçirildi

İzmir'in Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde yapılan operasyonda, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda, 3 bin 36 adet sikke, 339 adet ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik gibi tarihi eserler ile antika tabanca ve kılıçlar bulundu. Ele geçirilen eserlerin piyasa değeri 9 milyon 500 bin TL olarak değerlendirilirken, 4 şüpheliden biri tutuklandı.

06.05.2024 10:24
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İzmir'in 3 ilçesinde yapılan tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda; Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, piyasa değeri yaklaşık 9 milyon 500 bin TL olan tarihi eserler ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, tarihi eser kaçakçılığıyla ilgili teknik ve fiziki çalışmalar yürüttü. Bu çalışmalar sonucu tespit edilen şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler; Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde baskınlar yaptı. 8 ikamet ve 1 iş yerine yapılan operasyonda; Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen; 3 bin 36 adet sikke, 339 adet ok ucu, ağırlık, obje, heykelcik gibi tarihi eserler, iki antika toplu tabanca, üç adet antika kılıç ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserlerin piyasa değerinin 9 milyon 500 bin TL olduğu değerlendirilirken, adli işlem başlatılan ve gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Helenistik, İzmir, Roma, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 9 Milyon 500 Bin TL Değerinde Eserler Ele Geçirildi - Son Dakika

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