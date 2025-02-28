İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı
İZMİR - İzmir'de sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere bu sabah saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İzmir'de Terör Propagandası Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?