İzmir'de Terör Propagandası Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de Terör Propagandası Operasyonu: 4 Gözaltı

İzmir'de sosyal medyada terör propagandası yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

28.02.2025 15:54
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İzmir'de sosyal medyadan terör propagandası operasyonu: 4 gözaltı

İZMİR - İzmir'de sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarından silahlı sol terör örgütlerinin propagandasını yapan 4 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere bu sabah saat 06.00'da gerçekleşen eş zamanlı baskınlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Terör Propagandası Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika

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