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İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan 4 ve örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir\'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
26.12.2023 - 09:56,
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İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenlediği tespit edilen 10 şüpheli, sabah saatlerinde gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden propaganda yapan 4 ve terör örgütünün önem atfettiği örgüt mensupları adına anma etkinliği düzenleyen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılıktan alınan talimat doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, saat 07.30 sıralarında belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirerek 10 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Terör Örgütü Propagandası Yapan 10 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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