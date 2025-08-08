İzmir'de Terör Propagandası Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen açık kaynak araştırmalarında, sosyal medya platformları üzerinden THKP/C, TKP/ML ve DEV-YOL silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan teknik ve dijital takiplerin ardından harekete geçen ekipler, bu sabah saat 08.00'de İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR
