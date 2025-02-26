İzmir'de Terör Propagandasına Operasyon

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İzmir'de sosyal medya hesaplarında, FETÖ elebaşına, DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütüne övgü niteliği taşıyan paylaşımlar yapanlara yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ ve Hizb-ut Tahrir terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 5 Türk vatandaşı şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bugün sabah saatlerinde adreslere yönelik yapılan eş zamanlı baskında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet gösteren şahısların deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda, sosyal medya platformlarında örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları tespit edilen, ifade ve teşhislerde adı geçen 7 şüpheli şahsa yönelik de bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. - İZMİR