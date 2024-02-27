İzmir'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 21 şüpheli yakalandı

İzmir\'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 21 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, terörizmin finansmanını engellemeye yönelik olarak 21 şüpheli gözaltına alındı. Firari olan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

27.02.2024 09:08  Güncelleme: 09:14
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İzmir merkezli 9 ilde, terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı. Firari olan 9 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı desteğiyle; terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet (DHKP/C-MLKP) olaylarına yönelik, İzmir merkezli 9 ilde operasyonlar gerçekleştirildi. Ekiplerce, 30 hedef şahıstan 21'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 9 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de terörizmin finansmanına yönelik operasyon: 21 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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