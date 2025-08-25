İzmir\'de Trafik Kazası: Eşini Kaybeden Adam Hayatını Yitirdi

Salihli'den Ödemiş istikametine N.G (35) yönetimindeki 34 HYD 493 plakalı otomobil ile Manisa'nın Salihli ilçesi istikametine seyir halinde olan Bayram Koçyiğit (67) idaresindeki 45 ARV 023 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bayram Koçyiğit ve eşi Hilya Koçyiğit savruldu.

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hilya Koçyiğit'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, eşi Bayram Koçyiğit ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü N.G., jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR