İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, Muammer Er (89) yönetimindeki traktör yol kenarındaki seranın tel çitlerine çarptı. Traktörde bulunan eşi Ayşe Er (78) ile birlikte savrularak traktörün altında kaldılar. Ayşe Er olay yerinde hayatını kaybederken, Muammer Er ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

10.06.2024 23:33
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, traktörün altında kalan yaşlı çift hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Muammer Er (89) yönetimindeki 35 D 1565 plakalı traktör, Bademli Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan seranın tel çitlerine çarptı. Traktördeki sürücü ile yanında bulunan eşi Ayşe Er (78), savrularak hareket halindeki traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Ayşe Er'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Muammer Er ise burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'in Ödemiş ilçesinde traktör kazası: Yaşlı çift hayatını kaybetti - Son Dakika

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