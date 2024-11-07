İzmir'de Trekking Yaparken Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir'de Trekking Yaparken Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trekking yaparken sakatlanan bir vatandaş, 8 saat süren kurtarma operasyonu sonucu ekipler tarafından dağlık alandan kurtarıldı. Kurtarma anları aksiyon kamerasıyla kaydedildi.

07.11.2024 23:01
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İzmir'de film gibi kurtarma operasyonu

Trekking yaparken sakatlanan vatandaş, dağlık alanda 8 saat mahsur kaldı

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde trekking yapmak için dağlık alana giden ve sakatlandığı için mahsur kalan vatandaşı kurtarmak için bölgeye giden itfaiye ekipleri harekete geçti. Mahsur kalan vatandaş, 8 saat süren film gibi operasyonun ardından kurtarılırken o anlar aksiyon kamerasına yansıdı.

Kemalpaşa İlçesi Mahmut Dağı'nda trekking yapan bir vatandaş, bacağının sakatlanması ve havanın kararması nedeniyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 8 saat süren zorlu bir çalışma ile vatandaşı bulunduğu yerden kurtardı.

Vatandaş helikopter ile hastaneye sevk edilirken, kurtarma anları ekiplerin aksiyon kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Trekking Yaparken Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı - Son Dakika

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