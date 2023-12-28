İzmir\'de tren tırla çarpıştı: Tır sürücüsü yaralandı

İzmir Ödemiş'ten Torbalı'ya doğru ilerleyen bir tren, yoğun sisten dolayı göremediği tırla çarpıştı. Yaşanan bu kaza sonrasında tır sürücüsünün yaralandığı bildirildi.

Kaza, bugün saat 11: 30 sularında yoğun sisin etkili olduğu Torbalı ilçesindeki Fetrek Çayı yakınlarında meydana geldi. Ödemiş yönünden Torbalı'ya doğru seyir halinde ilerleyen tren, yakınlarında bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra çarptı. Kaza sonrası tır şoförü Ata Mert N. (26) Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Öte yandan tır kullanılmaz hale gelirken, vinç yardımıyla da raylardan kaldırıldığı öğrenildi. - İZMİR