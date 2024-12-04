İzmir'de Tüp Patlaması: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir'de Tüp Patlaması: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Tutuklandı

İzmir\'de Tüp Patlaması: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada meydana gelen tüp patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak tüpü değiştiren kişi ve LPG firması yetkilisi tutuklandı. İddianamede, sanıklara 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlaması yöneltildi.

04.12.2024 16:48  Güncelleme: 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir lokantada patlayan tüp nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı olayla ilgili, tüpü değiştiren kişi ve LPG firması yetkilisi hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan iddianame hazırlandı.

30 Haziran'da Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'nde şırdan satışı yapılan iş yerinde tüp patlaması nedeniyle Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatını kaybetti; 63 kişi de yaralandı. Patlamanın yaşandığı bina ile çevredeki 10 binada hasar oluşurken diğer iş yerlerinde de hasarlar meydana gelmişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler tarafından olay yerindeki hasar gören bina ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Görevlendirilen 2 müfettiş soruşturma yürüttü.

2 kişi tutuklandı

Patlamayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, tüp değiştirdiği öne sürülen M.K. ile Menderes ilçesinde yakalanan işletme sahibi G.K., jandarma tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinin 6 aydır ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. 29 Mayıs'ta belediyeye ruhsat başvurusunda bulunan işletme sahibi G.K.'nin ifadesinde, tüpü değiştirdiğini ve herhangi bir sorunun olmadığını söylediği belirtildi. Tüpü değiştiren M.K.'nin ise ifadesinde, uygun işlem yaptığını söylediği kaydedildi.

3 kişiye 15 yıl hapis istemi

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede bilirkişi raporuna da yer verildi. İddianamede tüp firmasının Ege Bölge Sorumlusu O.İ.'nin, bayilere tüp temininde gerekli sertifika ve eğitimleri sağlamadığı, yalnızca WhatsApp üzerinden bilgilendirme yaptığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğuna vurgu yapıldı. İddianamede lokanta işletmecisi G.K.'nin ruhsatsız olarak sanayi tipi tüp kullanıp, iş yerinde güvenlik önlemleri (havalandırma, alarm sistemi ve uygun elektrik tesisatı) almadığına dikkat çekildi. Diğer tutuklu sanık M.K.'nin ise LPG işletme yetkisi bulunmamasına rağmen sanayi tipi tüpü lokantaya bağladığı ve bağlantıların güvenliğini kontrol etmediği de iddianamede yer aldı. İddianameyi hazırlayan savcı, 3 sanığın ihmalleri sonucunda olayın meydana geldiğine kanaat getirdi. Alınan ifadeler ve toplanan deliller ışığında savcı; G.K., M.K. ve tutuksuz sanık O.İ. hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi. İddianame Torbalı Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Torbalı, izmir, Lpg, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Tüp Patlaması: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Tüp Patlaması: 5 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.