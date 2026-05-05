İzmir\'de Tur Otobüsü Şarampole Kaydı

İzmir'in Selçuk ilçesinde rampa yukarı çıkan tur otobüsünün şarampole kayması sonucu aracın ön bölümü havaya kalktı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Şirince yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 31 FT 468 plakalı tur otobüsü, yokuş yukarı tırmanış sırasında arka kısmının şarampole kaymasıyla denge kaybı yaşadı. Aracın ön bölümü kısa süreliğine havaya kalkarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yaşanan olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. - İZMİR