İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonları

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İzmir'de, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 2 ayda gerçekleştirilen 97 operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ele geçirildi, 60 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narko Alan Projesi'nde görev alan devriye ekipleri tarafından son 2 ayda şüphelilere yönelik 97 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda; 325 gram esrar, 4 kilo 232 gram skunk, yaklaşık 2 kilogram bonzai, bir miktar Jamaika isimli uyuşturucu madde, 749 adet ecstasy hap, 4 kilo 117 gram kokain, 15 kilo 440 gram metamfetamin, 25 bin 167 adet sentetik ecza hapı, 3 adet hassas terazi, 15 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 370 bin 715 TL ile 200 Amerikan Doları ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde yakalanarak gözaltına alınan 60 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR