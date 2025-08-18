İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 38 Tutuklama - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonları: 38 Tutuklama

18.08.2025 17:23
İzmir Jandarması, 1,5 ayda 114 kg esrar ve 60 bin sentetik hap ele geçirerek 38 kişiyi tutukladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın 1,5 ayda gerçekleştirdiği operasyonlarda 114 kilo esrar, 60 bini aşkın sentetik hap ve binlerce kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda 87 şüpheliye işlem yapılırken, 38'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda geniş kapsamlı operasyonlar düzenledi. 1 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 114,5 kilogram kubar esrar, 60 bin 81 adet sentetik ecza hap, 6 bin 359 kök kenevir bitkisi, 122 gram metamfetamin ve 92 gram bonzai ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 87 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 38'i tutuklanırken, diğerleri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kenevir, izmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memura zam pazarlığında son dönemeç: Gözler saat 18.30’a çevrildi
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de aralarında olduğu 20 kişi hakkında tutuklama talebi
