İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uyuşturucu madde yetiştirdiği belirlenen 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri ekipleri, Konak ilçesindeki Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uyuşturucu madde yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan aramalarda, saksılara ekili çok sayıda kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında E.A. (36), Ş.A. (35) ve Ş.G. (31) isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR