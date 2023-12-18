İzmir\'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 farklı adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Konak'ta uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen 4 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda bin 862 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskında O.E ve G.B isimli şahıslar gözaltına alınırken, O.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR