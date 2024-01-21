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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, hassas teraziler ve zehir ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit paralar ele geçirildi. Tutuklanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

İzmir\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı
21.01.2024 - 00:28,  Güncelleme: 00:32
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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, hassas teraziler ve zehir ticaretinden elde edildiği değerlendirilen nakit paralar da ele geçirildi.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ile Narkoalan ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda, çeşitli adreslere baskınlar gerçekleşirken, sokak satıcılarına yönelik operasyonlar da gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda bin 118 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 223 gram metamfetamin, bir miktar esrar ve kokain maddesi ile 2 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 16 bin 90 lira nakit para ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan A.S.Ö. M.Y. H.Y. A.Ş.ve D.D. olmak üzere toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de Uyuşturucu Ticareti Yapan 5 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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