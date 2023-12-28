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İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen N.A. isimli şahsı yakaladı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette paketlenmiş 32 gr. esrar maddesi ve ikametinde ise bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adliye sevk edilen N.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İzmir\'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı
28.12.2023 - 14:05,
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İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen B.A. ve ticareti yaptığını tespit ettikleri N.A. isimli şahsı kıskıvrak yakaladı. B. A.'nın üst aramasında 1,5 gr esrar maddesine rastlandı. Ekiplerin araştırmalarını derinleştirmesi sonucu N.A. isimli şahsın da uyuşturucu sattığı belirlendi. N.A.'nın iş yerinde yapılan arama sonucu satışa hazır vaziyette paketlenmiş 25 adet toplamda 32 gr. esrar maddesi, ikametinde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tüfek ele geçirildiği ifade edildi.

Adliye sevk edilen şüphelilerden N.A. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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