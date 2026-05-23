İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama
İzmir'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Tutuklama

23.05.2026 10:05
Bayındır'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 500 milyon TL'lik kara para aklama iddiası.

İzmir'in Bayındır ilçesinde yasa dışı bahis, iban kiralama ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu edinilen bilgiler sonucunda şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Araştırmalar doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilere ait hesaplarda 1 aylık süreçte yaklaşık 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin, iban kiralama, yasa dışı bahis ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet yürüttükleri iddia edildi. Ekipler tarafından düzenlene şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklanarak Ödemiş Cezaevi'ne gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, İzmir, Suç, Son Dakika

