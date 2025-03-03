İzmir\'de Yasa Dışı Silah Operasyonu

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İzmir'de yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik yapılan operasyonda 2 tabanca ve 4 tüfek ele geçirildi, olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Suçlar Büro Amirliği ekiplerince Ödemiş ilçesinde yasadışı silah imalatı ve ticaretinin engellenmesine yönelik bir adrese operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız fabrikasyon tabanca, 1 adet üzerinde oynama yapılan kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız yivsiz otomatik av tüfeği, 3 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 7 adet şarjör, 562 adet fişek ve av tüfeği parçaları ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İşlemeleri için emniyete sevk edildi. - İZMİR