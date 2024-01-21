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Silahlar Bornova'da, şüpheliler Torbalı'da yakalandı - Son Dakika
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Silahlar Bornova'da, şüpheliler Torbalı'da yakalandı

İzmir'de yapılan operasyonda yasa dışı 'silah sevkiyatı' yapan şüphelilere yönelik 2 akrep ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda Bornova ilçesinde yapılan operasyonda silahlar ele geçirildi. Torbalı ilçesine kaçan zanlılar ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve tutuklandı.

Silahlar Bornova\'da, şüpheliler Torbalı\'da yakalandı
21.01.2024 - 20:08,
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Silahlar Bornova'da, şüpheliler Torbalı'da yakalandı

İzmir'deki yasa dışı 'silah sevkiyatına' 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'de, yasa dışı 'silah sevkiyatı' yapan şüphelilere yönelik operasyonda 2 akrep ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 zanlı, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; kente yapılan yasa dışı 'silah sevkiyatlarına' yönelik operasyonda, Bornova ilçesindeki bir evde; 2 akrep, 1 tabanca ve 3 şarjör ele geçirildi.

Torbalı ilçesine kaçtıkları tespit edilen 2 zanlı, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Silahlar Bornova'da, şüpheliler Torbalı'da yakalandı - Son Dakika


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