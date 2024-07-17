İzmir'de yaşlı adama sopayla saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de yaşlı adama sopayla saldıran şahıs tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, park ettiği aracından inerek önünü kestiği 70 yaşındaki yaşlı adama ilk olarak tokat atan, ardından ise elindeki sopayla defalarca vuran şahıs tutuklandı. Talihsiz adamın yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

17.07.2024 12:54
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, park ettiği aracından inerek önünü kestiği 70 yaşındaki yaşlı adama ilk olarak tokat atan, ardından ise elindeki sopayla defalarca vuran şahıs tutuklandı. Talihsiz adamın yaşadığı dehşet anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S. isimli şahıs, çöp kenarlarına bırakılan bayat ekmek yüzünden husumet yaşadığı 70 yaşındaki Süleyman S.D.'yi yol kenarına park ettiği aracında beklemeye başladı. Elinde bastonuyla yolda yürüyen Süleyman S.D.'yi gören saldırgan K.S. elinde sopayla aracından inerek yolunu kestiği yaşlı adama ilk olarak tokat attı. K.S. daha sonra ise sopayla yaşlı adama artarda vurmaya başladı. Saldırgandan kurtulmak için aracın diğer tarafına kaçan Süleyman S.D. peşinden gelen K.S.'nin sopalı saldırısından kurtulamadı. Bir süre sonra saldırıyı bırakan şüpheli K.S. hafif ticari aracına binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşlı adamın darp edildiği anlar ise anbean güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sopalı saldırgan tutuklandı

Olayın ihbar edilmesi üzerine çalışma başlatan jandarma, saldırgan K.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan K.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Jandarma, Torbalı, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yaşlı adama sopayla saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yaşlı adama sopayla saldıran şahıs tutuklandı - Son Dakika
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