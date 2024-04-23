İzmir'de yolcu otobüsü freni boşalınca kapılara çarptı - Son Dakika
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İzmir'de yolcu otobüsü freni boşalınca kapılara çarptı

İzmir\'de yolcu otobüsü freni boşalınca kapılara çarptı

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ESADAŞ firmasına ait bir yolcu otobüsü, freninin boşalması sonucu duramayarak yolcu bekleme alanındaki kapılara çarptı. Kazada ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

23.04.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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İzmir'de ESADAŞ firmasına ait yolcu otobüsü, perona yanaştığı esnada freninin boşalması üzerine duramadı ve yolcu beklemede alanındaki kapılara çarptı. Kazada ölü ve yaralının olmadığı belirtildi.

Olay, bugün İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre ESADAŞ firmasına ait Erzurum-İzmir arası seyahat yapan Murat Keleş yönetimindeki 34 BN 7040 plakalı otobüs, yolcu almak üzere 50 numaralı perona yanaştığı esnada, freninin boşalması üzerine duramadı. Kontrolden çıkan otobüs, yolcu bekleme alanına çıkarak kapılara çarptı. İçerisinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüste çarpmanın etkisiyle maddi hasar oluştu.

Öte yandan kazada ölü ya da yaralının olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yolcu otobüsü freni boşalınca kapılara çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de yolcu otobüsü freni boşalınca kapılara çarptı - Son Dakika
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