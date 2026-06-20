İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırıda şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırıda şüpheli tutuklandı

İzmir\'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırıda şüpheli tutuklandı
20.06.2026 13:02  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde izinsiz tezgah açmak isteyen bir kişi, kendisini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve kasa ile saldırarak bir görevliyi yaraladı. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan pazar yerinde izinsiz şekilde tezgah açmak isteyen, kendisini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve kasa ile saldırarak bir görevliyi başından yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Perşembe Pazarı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, pazar yerinde satış yapma izni bulunmayan R.K., başka bir esnafa ait alanda tezgah açmak istedi. Duruma müdahale eden zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şahsın önce zabıta memurlarına hakaret ettiği, ardından da eline geçirdiği kasa ile saldırarak bir zabıta memurunu başından yaraladığı öğrenildi. Öte yandan, aynı şahsın zabıta memurlarına bıçakla da saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Tutuklandı

Yaşanan olayın ardından yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Torbalı Belediyesi ve saldırıya uğrayan görevli şahıs, saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan R.K. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki işlemler tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Saldırı, Torbalı, Zabıta, İzmir, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırıda şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
Muhsin Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı Cemal Eğin, yayında ihbarda bulundu
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:19:02. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırıda şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.