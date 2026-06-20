İzmir\'de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırıda şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan pazar yerinde izinsiz şekilde tezgah açmak isteyen, kendisini uyaran zabıta memurlarına bıçak ve kasa ile saldırarak bir görevliyi başından yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Perşembe Pazarı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, pazar yerinde satış yapma izni bulunmayan R.K., başka bir esnafa ait alanda tezgah açmak istedi. Duruma müdahale eden zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şahsın önce zabıta memurlarına hakaret ettiği, ardından da eline geçirdiği kasa ile saldırarak bir zabıta memurunu başından yaraladığı öğrenildi. Öte yandan, aynı şahsın zabıta memurlarına bıçakla da saldırdığı anlar kameralara yansıdı.

Tutuklandı

Yaşanan olayın ardından yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Torbalı Belediyesi ve saldırıya uğrayan görevli şahıs, saldırgan hakkında şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan R.K. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında emniyetteki işlemler tamamlandı. Adliyeye sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - İZMİR