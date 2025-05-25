İzmir'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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İzmir'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir\'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
25.05.2025 17:42
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İzmir\'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
Haber Videosu

Bayındır'daki zeytinlik alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2.5 saatte söndürüldü.

İzmir'in Bayındır ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu yaklaşık 2 buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir'in Bayındır ilçesi Demircilik Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 10 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozerle de karadan müdahale etti.

İKİ BUÇUK SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir\'de Zeytinlikte Yangın Kontrol Altına Alındı
Kaynak: İHA

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