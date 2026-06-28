İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

İzmir\'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
28.06.2026 10:53
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Aliağa'da tırın otomobile çarpması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı, çalışmalar sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile tırın arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolu üzerinde yer alan Çaltılıdere Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametine doğru seyir halinde olan sürücü R.D. idaresindeki 42 ALM 753 plakalı tır, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen F.D. yönetimindeki 35 DBF 521 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracın yanı sıra kazaya, kavşakta bekleyen 35 DBS 138, 35 NEE 66 ve 03 FP 003 plakalı araçlar da karıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü F.D. ile aynı araçta yolcu konumunda bulunan M.E.Y. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslara alınarak Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan diğer üç araçta bulunan ve hafif şekilde yaralanan 3 kişinin ise ayakta tedavi edildiği öğrenildi.

Sürücünün hayati tehlikesi bulunuyor

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü F.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi. Meydana gelen kazayla ilgili ekiplerce başlatılan tahkikat sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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